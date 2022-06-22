Eski nişanlıya kimyasal saldırı

Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan zanlı tutuklandı.



Olay, geçtiğimiz 19 Haziran'da Çumra İlçesinde yaşandı. İddiaya göre, Merve Küçüktekin'in evine gelen yaklaşık 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Sözleşmeli Er Sabit Türk, kendini görevli gibi tanıtıp su tesisatına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırdı.

Türk, elinde bulunan pet şişe içerisindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı. Yüzünde ve vücudundaki yanıklarla ağır şekilde yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SU ŞİŞESİNDE SARI BİR SIVI VARDI"



Ayrıldığı süre boyunca neredeyse her gün tehditler aldığını söyleyen Merve Küçüktekin, "Olaydan 3-4 gün öncesine kadar 'hayatını karartacağım' diyerek tehdit ediyordu. Korkudan karakola giderek 90 günlük uzaklaştırma kararı aldım" dedi.



Küçüktekin, "Pazar günü işten çıkıp eve geldim. Aradan yarım saat geçtikten sonra ısrarla kapı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermeyince tekrar bağırdım. 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Önce su saatini açıp sonra da kapıyı açtım. Elinde su şişesi içerisinde bulunan sarı bir sıvı vardı. Onu suratıma doğru fırlattı. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum" diye konuştu.



DAHA ÖNCEDEN CEZA ALMIŞ



Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan ise saldırganın uzun süredir tehditlerine devam ettiğini söyledi. Ceylan, tehdit ve şantaj nedeniyle zanlının daha önceden 10 ay hapis ve 80 lira para cezası aldığını ancak bu cezanın ertelendiğini belirtti.