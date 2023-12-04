Eski nişanlıya kimyasal saldırıya 15 yıl hapis cezasında gerekçe açıklandı: Canavarca hisle yapıldı

Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan adama verilen 15 yıllık hapis cezasının gerekçesi açıklandı.
Olay, 19 Haziran 2022 günü Konya’da yaşandı. Merve Küçüktekin’in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, “Su sayacına bakacağız” diyerek kapıyı açtırdı.
Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.
Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir’deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Sabit Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.
Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis istemiyle yargılanan Sabit Türk, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Türk’e verilen kararın gerekçesi açıklandı.
“Tüm dosya kapsamıyla birlikte değerlendirildiğinde sanığın bir süre Merve Küçüktekin ile nişanlı kaldığı, bir süre sonra ise ayrıldıkları, ayrılıkları nedeniyle problem olduğu, sanık savunmaları ve katılan anlatımları ayrıca dosya içerisindeki sosyal medya yazışmaları ve banka makbuzlarıyla sabittir.” denilen karar metninde, “Merve Küçüktekin’in, Sabit Türk’ten ayrılması Türk’ün ağırına gitmiştir. Bu ise sanığın Küçüktekin’i sık sık aramak suretiyle rahatsızlık vermesinden açıktır.” denildi.
ASİDİN YAKICI ETKİSİ “EZİYET” KAVRAMINI KARŞILIYOR
Kararda, Sabit Türk’ün, Merve Küçüktekin’e karşı işlediği eylemin “canavarca hisle ve eziyet çektirmek için yapılmış” bir eylem olduğu belirtildi.
Küçüktekin’in yüzüne, boyun ve göğüs bölgesine atılan kuvvetli asidin yakıcı etkisiyle, “eziyet” kavramını karşıladığını vurgulandı.
Sabit Türk’ün, mahkemedeki savunmalarının, daha az ceza almaya yönelik savunmalar olduğu ve buna itibar edilmediği ve cezada herhangi bir indirimin uygulanmadığı belirtildi.
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