Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada ara karar

Son dakika haberi!

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada mahkeme, 4 pilot ve bir şirket yöneticisinin tahliyesine karar verdi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan tutuklu pilotlardan B.K.S., ikinci kaptan olduğunu, bahse konu uçuşla ilgili kendisine mail geldiğini ve bu uçuşların her türlü organizasyonunu sanıklardan O.K.'nin yaptığını öne sürdü.



Kendilerinin sadece uçuşu gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını savunan sanık B.K.S., uçuşun nedenini istisnalar dışında çok sormadıklarını söyledi.



B.K.S., önemli devlet adamlarının uçuşlarının kendilerine bildirildiğini anlatarak, Dubai’den yolcu alımı sırasında, Dubai’deki yer hizmetlerindeki görevlilerin kutuları getirdiğini ve ufak kutunun kabine konulduğunu aktardı.



Osaka’ya uçuş sırasında yolcularla hiç görüşmediğini savunan B.K.S., şunları söyledi:

"Osaka'da ise bütün yolcu taşıma ve bagaj taşıma işlemlerini yer hizmetleri gerçekleştirdi. Hostes bize yolcuların rahatsız edilmek istenmediğini söyledi. Biz de kabine geçmedik. Sürekli uçuş yaptığımız için yorgunduk. İstanbul’a inince O.K. uçağa geldi. Benden şirketten bir evrak almamı istedi. Müdürüm olduğu için uçaktan inip şöförle gittik. Zengin yolcuların uçuşları yapılır, bazıları bizimle görüşmek isterken, bazıları istemez. Acil bir durum olmadığı sürece arkaya müdahale etmeyiz."



Bir diğer tutuklu sanık Ö.B.B., kendisine İstanbul-Beyrut arası iki yolcunun uçuşu olacağı bilgisi verildiğini belirterek, izinle uçtuklarını, kimseyle bir görüşmesinin olmadığını ifade etti.

O.K.'nin kendisini arayarak, uçuşta olacağını söylediğini aktaran Ö.B.B., "Ben gittiğimde uçak hazırdı. O.K. geldi, kendi işlerimizle ilgilendik. Daha önce hiç görmediğim bir kişiyle O.K. geldi. Bizim kimlik kontrol etme yetkimiz yok. Uçuşu yaptık, 1 saat 15 sürdü. İniş yaptık. Gittiler'' dedi.



Tutuklu sanık S.K., uçuş boyunca kokpitte olduğunu, sadece uçuşu gerçekleştirdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Tutuksuz sanık N.A., uçuşlarda devlet adamları, iş insanları olduğunda isim söylenmediğini belirterek, "Ne bir menfaatim oldu ne yardımım oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ülkeye giriş çıkış yapan Carlos Ghosn’u uçurduğumuzu bilmiyordum" dedi.



Bir diğer tutuksuz sanık S.K.K., freelance olarak uçuşta çalıştığını ve kabine girmediğini dile getirerek, uçuş boyunca uçağın ön tarafında bulunduğunu, gece uçuşu olduğu için de lambaların kapalı olduğunu ve yolcuları rahatsız etmediklerini savundu.

Müşteki C.Ş., bu olayları haberlerden ve sosyal medyadan duyduğunu ifade ederek, "Haberlerin çıkmasından sonra O.K.'nın ifadelerini aldık. Suç unsuru olduğu için şikayette bulunduk. Şikayetçiyim" dedi.



Sanıkların savunmalarının alınmasından sonra bazı tanıklar dinlenildi. Daha sonra söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Mahkeme, tutuklu sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü O.K. ile pilotlar B.K.S., N. P., Ö.B.B. ve S.K.'nin haklarında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi.



Mahkeme, duruşmayı erteledi.

VİDEO: JAPONYA'DAN LÜBNAN'A NASIL KAÇTI?