Eski Nissan CEO'sunun firarında 7 kişi hakkında iddianame

Eski Nissan CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, 1 şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Anadolu Ajansı 07.05.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 17:17

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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. (müdür) ve 2 hostes şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 4 pilot ve şirket yöneticisinin "göçmen kaçakçılığı", 2 hostesin ise "suçu bildirmeme" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Başsavcılıkça onaylanan iddianame, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu arada soruşturma kapsamında, 2 yer hizmetleri görevlisi hakkında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

VİDEO: JAPONYA'DAN LÜBNAN'A NASIL KAÇTI?

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