Eski ortakların buluşmasında kan aktı

Çorum’da bir kişi, eski ortağı tarafından tüfekle vuruldu. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Murat Ç. İsimli kişi, ameliyata alındı. Polis, saldırganı arıyor.

Eski ortakların buluşmasında kan aktı

'da bir kişi, kendisini konuşmak için çağıran eski iş ortağı tarafından silahla yaralandı.

Murat Ç. (26), konuşmak için kendisini çağıran eski iş ortağı Taner S. (22) ile Gülabibey Mahallesi Kapaklı 17. Sokak'ta buluştu.

İkili bir süre konuştuktan sonra Taner S, aracındaki tüfekle Murat Ç'ye ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı Murat Ç, yakınları tarafından bölgeye yakın bir sağlık kuruluşuna getirildi.

Murat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Yaralının yakınlarınca olay esnasında zanlının yanında olduğu iddia edilen ve hastaneye gelen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'da aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'da aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz

Bitlis'de sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca el konuldu

Bitlis'de sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca el konuldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...