Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, görev yaptığı dönemde hiçbir sınavın sorusunun sızdırılmadığını öne sürdü.



Dün akşam hakim karşısına çıkan Demir, "Hiçbir sınavın sorusu sızdırılmamıştır. En üst düzeyde önlemleri bir başkan olarak aldım. Bu sınav sorularının sızdırıldığına dair de somut bir delil mevcut değildir" ifadelerini kullandı.



FETÖ üyeliği suçlamasını da reddeden Ali Demir, "Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ ile bağlantım bulunmadı" dedi.



FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Bursa'da gözaltına alınan Ali Demir, dün Ankara'da sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.