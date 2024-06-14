Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in FETÖ’den beraatına itiraz

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan ise 3,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuksuz yargılandı.



Mahkeme heyeti Demir’in FETÖ üyeliği suçundan beraatına karar verirken, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan takdiri indirim ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyeliği suçundan verilen beraat kararına itiraz etti.



Başsavcılığın Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunduğu istinaf dilekçesinde Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi.



Dilekçede, Demir’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bilgi içeren ihbar tutanağı, kolluk araştırma tutanağı, yine örgütle irtibatına ilişkin tespit içeren araştırma tutanakları, bilirkişi raporları, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’nda bilişim personeli olarak görev yapan tanıkların ve FETÖ/PDY’nin ÖSYM başkanlığındaki yapılanmasına dair birbirleri ile tutarlı beyanları ve müşteki dilekçelerinde yer alan kuvvetli şüpheler ve deliller olduğuna dikkat çekildi.