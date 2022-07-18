Eski Özel Harekatçı Bandırmalıoğlu cinayetinde iddianame hazır

Eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde hazırlanan iddianame kabul edildi.

Geçen yıl 20 Aralık'ta yaşanan olayın nedenine ilişkin ayrıntılar soruşturma dosyasının tamamlanmasıyla ortaya çıktı.



İddiaya göre taraflar 2 konu için buluşmuştu. İlk konu Pedik'teki bir araziye yapılacak iş yerleri ile ilgili alacak verecek meselesiydi. Diğer konu ise 40 miyon euro değerindeki yatla ilgiliydi.



Volkan A. sattığı yatla ilgili alacaklarını tahsil etmesi için Fuat Ç, ve Ziya Bandırmalıoğlu ile görüşmüştü. Aynı konuyla ilgili 2 tarafla da görüşme yapıldığının anlaşılması üzerine masada tartışma başladı.



Bandırmalıoğlu silahını çıkardı, Fuat Ç, hamle yapınca silah tavana doğru ateş aldı. Bunun üzerine Ziya Bandırmalıoğlu'nun elindeki silahı alan Fuat Ç, Bandırmalıoğlu'na ateş etti.

Emekli polis memuru Şahin Arslan'a da kurşun yağdırdı. Bu sırada diğer isimler de silahlarını ateşleyince ortalık savaş alanına döndü. İki isim de olay yerinde hayatını kaybetti.

'TEHDİTLE YATI GERİ ALMAK İSTEDİ'



7 yıl önce yatı satın alan iş insanı ise 40 milyon euro değerindeki yatın tehditle geri alınmak istendiğini iddia etti. Suçlanan kişiler ise iddiaların doğru olmadığını savundu.



Savcılık, şüphelilerden 4'ünün "kasten öldürme" suçundan 2'şer kez müebbet hapsini istedi. İddianame kabul edildi. 4'ü tutuklu 8 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



Ziya Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM Davası'nda eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ve Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte yargılandı.

Eski MİT'çi Tarık Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk'ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu 26 Ocak 2013'te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013'te tahliye edilmişti.

Ziya Bandırmalıoğlu, 1997'de görülen Susurluk Davası'nda, 13 sanıkla birlikte yargılanmış, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

