Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı

V.A., ifadesinde, eski patronu İ.A.'nin kendisi hakkında yaptığı dedikoduları duyup, bu duruma çok sinirlenmesi üzerine tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.