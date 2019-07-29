Bolu'da yaşayan ve geçtiğimiz yıl meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Karaahmetoğlu'ndan (26) bir süredir haber alamayan arkadaşı merak edip dün akşam saatlerinde evine gitti.
Kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarların bulunduğu apartman görevlisi ile birlikte eve girildi. Fatih Karaahmetoğlu, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Durum, polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede ellerinde boks eldiveni bulunan Karaahmetoğlu'nun öldüğünü belirledi.
Fatih Karaahmetoğlu'nun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde eğitim gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)