Eski Rektör Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada dün Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.



Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen şüphelinin işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.



Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.



KAÇIŞ PLANI

Öte yandan Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Yurtdışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi.

ÖNCE SÜRAT MOTORU SONRA YAT

Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.



BAN'IN ŞİRKETLERİNDE KAYDI ÇIKTI



Yurtdışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zehra Taşkesenlioğlu

PARTİLERDEN SUÇ DUYURUSU



CHP, DEVA Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi, hakkındaki iddialar nedeniyle eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, suç duyurusu dilekçesini vermek için geldiği Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in sosyal medyada gündeme getirdiği iddialara ilişkin CHP milletvekillerinin imzasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Erkek, suç duyurusunda yer alan iddialara ilişkin adil sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.



Ankara Adliyesi'ne gelerek ayrı bir suç duyurusu dilekçesi veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.



İYİ Parti ve Memleket Partisi de Taşkesenlioğlu'nun aralarında olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.



DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada da konuyla ilgili suç duyurusu dilekçesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği kaydedildi.



İddiaların odağında yer alan isimler şöyle:



Ali Fuat Taşkesenlioğlu - Bankasya eski yöneticisi, Halkbank eski genel müdürü, Sermaya Piyasası Kurulu eski Başkanı, Zehra Taşkesenlioğlu Ban - AKP Erzurum milletvekili, Prof.Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu - Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sahil Orakcı - TOBB Deniz Meclisi üyesi, Kıyı Emniyeti Eski Genel Müdürü,Orhan Pala - Borsa Gündem Gazetesi sahibi, Burak Taşçı - Hürriyet Gazetesi yazarı, Nedim Özbek, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar

SPK'DAN SUÇ DUYURUSU



Öte yandan, SPK, dün yaptığı açıklamayla, eski kurum yöneticileri, kurum çalışanlarının aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiları seslendiren Marka Holding yöneticisi Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Sineren, sermaya artırımı talebinde bulunduğunu, bu isteğinin işleme alınmadığını, muhtelif isimlere danışmanlık alması için yönlendirildiğini, kurum yöneticilerinin rüşvet istediğini, SPK hakkında dava açtığını idia etti. Kurum açıklamasında bu iddialar için şöyle denildi:



"Bu kapsamda, Şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla, ilki 15.04.2021 tarihinde ve ikincisi ise 16.07.2021 tarihinde olmak üzere iki ayrı yazı Şirket'e iletilmiş ve Şirket’ten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir. Kurulumuzun 02.12.2021 tarihli toplantısında, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz kararı gerekçeleriyle birlikte Şirkete iletilmiştir.

DOLANDIRICILIK KUŞKUSU VAR



Öte yandan Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Şirket pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde tanımlanan 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu şahıslar hakkında SPK’nın 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihli ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.



Ayrıca Kurulumuzun 27.05.2021 tarihli kararı ile aralarında Mine Tozlu Sineren'in de bulunduğu ilgililer hakkında SPK'nın 112'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPK'nın 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, yine aralarında Mine Tozlu Sineren'in de olduğu ilgililer hakkında SPK'nın 110'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere SPK'nın 115'inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca Mine Tozlu Sineren hakkında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÜNSAL BAN KİMDİR?



Ban, Ankara’da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.



Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.



Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.Türkiye Ünsal Ban ismini, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında yeniden duymaya başladı. Boşanma öncesinde eşine ait bazı video görüntüleri ile ayrıntıya girmeden mesajlar paylaşacağını ima eden Ban, daha sonra bazı demeçler vererek, kendisinde yüklü miktarda para istendiğini, ölüm korkusu yaşadığını iddia etmeye başladı. Ban'ın boşanma davasına yayın yasağı getirilmişti.