Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de tören

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Şıvgın için bugün TBMM 'de tören düzenlendi.

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Halil Şıvgın 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyesi olarak siyasete atılan Şıvgın, Ankara Milletvekili olarak 3 dönem TBMM'de görev yaptı.

Şıvgın ayrıca çeşitli dönemlerdE Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.