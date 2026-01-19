Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

DHKP/C'ye finans sağladıkları gerekçesiyle aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çeşitli belediyelerde başkan yardımcılığı yapmış isimlerin de bulunduğu 25 sanık, "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Mahkeme heyeti, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Genç'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Şükrü Genç, "DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları" iddiasıyla 11 Mart'ta gözaltına alınmış ve 15 Mart 2025'te de tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda mevcut Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında bulunduğu isimler hakkında, "Terör örgütüne finans sağlamak" suçlamasıyla iddianame hazırlanmış 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar, 17 kişi hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.