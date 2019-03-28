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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, Sarıkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, cezanın üst sınırdan verilmesini de istedi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sarıkaya'ya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.
Sarıkaya, FETÖ'nün ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan isimdi.