Eski sevgiliden hemşireye 'şekerli' tuzak

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın, eski sevgilisi hakkında otomobilinin fren sistemine şeker dökerek bozduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi.



Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



2 KİLOGRAM ŞEKER DÖKTÜ



Hemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü.



Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü.Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.