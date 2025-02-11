Eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada: "Atsan atılmaz, satsan satılır dedik"

"TAHMİN ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA FAZLA İLGİ GÖRDÜ"



Kafenin işletmecilerinden çocuk gelişimi ve drama öğretmeni Delal Dalgıç, "Eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; atsan atılmaz, satsan satılır dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamak." dedi.