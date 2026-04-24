Eski sevgilinin gasp oyunu

Olay 21 Nisan 2026'da İstanbul 'un Kağıthane ilçesinde yaşandı. 20 yaşındaki kadın, park halindeki aracına bindi. Kendisini takip eden saldırganın farkında değildi.

Maskeli saldırgan ağacın arkasından geldi. Araca bindi. Cebindeki bıçağı çıakrıp, genç kadını gasp etmeye çalıştı.

Paniğe kapılan genç kadın kendi araçtan dışarı attı. Tam da o anda genç kadının eski sevgilisi olay yerinde belirdi, yardıma koştu.

Eski sevgili, araçtan inip kaçmaya başlayan saldırganı yakalamak için hamle yaptı. Çevredekiler de ona yardım için harekete geçti.

Tüm çabalara rağmen maskeli şüpheli olay yerinden kaçmayı başardı.

Genç kız başına gelenlerin ardından polise giderek şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen saldırgan kısa süre sonra gözaltına alındı. Şüphelinin 16 yaşında olduğu anlaşıldı.

ESKİ SEVGİLİ BARIŞMAK İÇİN OYUN OYNAMIŞ

Saldırganın polisteki ifadesinde olayın kurgu olduğu ortaya çıktı. Gasp etmeye çalıştığı kadının eski sevgilisiyle bir plan yapmıştı.

Amaç eski sevgilileri yeniden barıştırmaktı, ancak hiçbir şey istedikleri istedikleri gibi olmadı.

İki şüphelinin kurguladıkları oyun emniyette bitti, şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.