Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü

Bursa'da eski erkek arkadaşı tarafından dövülerek burnu kırılan kadın, şikayetçi oldu.

Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü

'nın Nilüfer ilçesinde, Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından dövüldü. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü - 1 Sibel K.'nin eski sevgilisi İ.Ş.

Sibel K'nin avukatı Semih Altın, şüphelinin müvekkilini taciz etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Müvekkilinin şüpheliden uzaklaşmak istediğini aktaran Altın, "Şüpheli müvekkilimi kolundan tutuyor, 9 kere kafa atarak müvekkilimin burnunu kırıyor. Böyle insanların tutuklanması gerekir. Çünkü hem çok fazla suç dosyası var hem de öldüreceğini söylüyor. " diye konuştu.

Polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayette bulunduklarını belirten Altın, "Şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Şüpheli şu anda aranıyor. Müvekkilim şu anda burnundaki kemiğin kaynamasını bekliyor. Kaynadıktan sonra ameliyat olacak. Şu an zor durumda." ifadelerini kullandı.

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