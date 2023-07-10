Eski sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Hacıfeyzullah Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında E.A. isimli kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen Mustafa Teksöğüt ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla Teksöğüt’ü vurdu.

Boğazından vurulan adam, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mustafa Teksöğüt’ü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.’dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.’nin aracında da ayrı bir silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.