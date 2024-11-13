Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı

Olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.S., eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elif E. (38) ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Büyüyen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan Elif E.'yi gören yanındaki kardeşi Ecem E. (42) engel olmak istedi. Ancak iki kız kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın zanlısı Ş.S. saldırının ardından olay yerinden kaçtı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler Ecem E. ve Elif E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Ş.S. polis tarafından yakalandı. İki kız kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.