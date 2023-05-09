Eski sevgilisini döven adama sokak ortasında meydan dayağı

İzmir'de eski sevgilisiyle karşılan ve sokak ortasında döven A.E'ye çevredeki insanlar müdahala etti.

İddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla dövdü.

Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen kadın, A.E.'nin tekmeleriyle yaralandı.

Olay sonrası kaçan A.E., çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Olay sonrası A.E. polis merkezine götürüldü.

Yaralanan kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.