Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ı öldürüp aynı silahla intihar etti.

Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

'den haberi geldi.

Alınan bilgiye göre, Serdal Çelik (29), Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak'ta yaşayan eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ın (32) evine gitti.

Evde yaşanan tartışma sırasında Çelik tabancayla Yılmaz'ı öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi.

ARANIYORMUŞ

Serdal Çelik'in "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan arandığı ayrıca "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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