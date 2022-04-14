Eski sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı

Giresun'da Yunus Emre Albayrak (30), tartıştığı eski sevgilisi İrem Kostakoğlu'nu (27) öldürüp, intihara kalkıştı.



Olay, öğle saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi.

BARIŞMA TEKLİF ETTİ

Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.



REDDEDİLİNCE TETİĞİ ÇEKTİ

Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancayla İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.