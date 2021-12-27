Eski sevgilisini usturayla yaralayan saplantılı erkek yakalandı

Adana'da eski sevgilisinin yüzünü ustura ile yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) ile birlikte olmaya başladı.



Ancak genç kadın, kıskançlık bahanesiyle şiddete uğradı. Sefer B., 5 ay sonra ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı.

Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.

YÜZÜNE 22 DİKİŞ ATILDI



Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer B., bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet kadın hastaneye kaldırılırken, şikayet üzerine gözaltına alınan Sefer B., tutuklandı.

SADECE 4 AY CEZAEVİNDE KALDI

'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.



Tahliye edildikten sonra sözlü tacizlerini sürdüren Sefer Bilal, son olarak 28 Kasım'da takip ettiği A.O.'nun bir restorana girdiğini gördü. Sefer Bilal, bir kez daha kadına saldırıp, yüzünü ustura ile kesti.

Saldırgan kaçarken, A.O.'nun yüzüne 22 dikiş atıldı.



"HERKESE ELVEDA YAKALANDIM"

Olayın ardından kaçan saldırgan dün yakalanarak tutuklandı.

Sanığın sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtilirken, yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yapması da dikkat çekti.