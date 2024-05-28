Eski sevgilisini katleden kapıcıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konutları'nda apartman görevlisi, T.T. (37) ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.



Çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi.



"KURUSIKI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM"

Demir, bir gün sonra emniyete giderek teslim oldu.

Emniyetteki ifadesinde, “2017-2020 yılları arasında sitede çalışıyordum. Kendisiyle tanışıp zamanla sevgili olduk, birçok kez para gönderdim. Bir süre sonra aramızda soğukluk oluştu. Kendisi benimle görüşmek istedi ve mesajlaştık. Bir gün öncesinde ikamete gittim, vakit geçirdim. Gece sitenin otoparkında kaldım. Sabah kendisini bekledim, bana ‘gel’ işareti yaptı. Asansör önündeyken bana bir anda silah çıkarttı, boğuşmaya başladık ve bu sırada silahını aldım. ‘Beni bununla mı öldüreceksin’ diyerek iki el göğsüne ateş ettim. Silahın kurusıkı olduğunu düşünüyordum, konuşmaya gitmiştim." diyen Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.



Bu arada, T.T. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.