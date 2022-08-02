Eski sevgilisinin evinde ölen Kübra Ece'nin ölümüne takipsizlik

İstanbul Avcılar’da sevgilisinin oturduğu evin balkonundan düşen Kübra Ece’nin 'kıskançlık' yüzünden öldüğü ortaya çıktı.

Olay 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşpala Mahallesi’ndeki bir binanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan Kübra Ece, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.

Kübra Ece'nin intihar görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Olay sırasında evde Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C. birlikte 7 kişi gözaltına alındı.

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürülmüştü.

Kübra Ece'nin intihar görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Kübra Ece (30)

KISKANÇLIKLA GELEN ÖLÜM

30 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararda olaya ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Buna göre; Kübra Ece, olay günü kısa süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş'nin evine gitti. Ece, evde Emre Ş'nin Brezilyalı yeni sevgilisi ile karşılaşınca sinirlendi.

Çıkan tartışmanın ardından Ece, kendisini binanın 4’üncü katından aşağıya bıraktı.

Evde bulunan kişiler Ece'yi durdurmaya çalıştıkları ama başarılı olamadılar.