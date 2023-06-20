Eski sevgilisinin otomobilini kundakladı, evinden cephanelik çıktı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 Haziran Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, otomobilini evinin önüne park eden kadın, geç saatlerde gelen sesler üzerine dışarı çıkınca aracının yandığını gördü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERMİŞ
Polis ekiplerinin sokakta yaptığı kamera incelemesinde bir kişinin yanıcı madde dökerek otomobili ateşe verdiği ve motosikletli başka bir şüpheliyle olay yerinden kaçtığı görüldü.
Polis ekipleri şüphelinin B.K. olduğunu tespit etti.
B.K.'nın evinde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 1 adet çelik yelek, 2 seyyar dipçik, kundaklamada kullanıldığı değerlendirilen kask, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
HUSUMETLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİ
Aramalarda ele geçirilen 7 bin 270 Euro ve 29 bin 500 TL paraya da el konuldu. B.K.'nın ifadesinde otomobil sahibiyle aralarında husumet olduğunu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin kasten yaralama, yağma, otomobil hırsızlığından suç kayıtları olduğu tespit edildi.
Polis operasyonunda gözaltına alınan B.K. 'Araç kundaklama', B.Y, M.A.S., E.K.Y. ve O.K. ise, 'Silah ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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