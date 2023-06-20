Eski sevgilisinin otomobilini kundakladı, evinden cephanelik çıktı

HUSUMETLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİ



Aramalarda ele geçirilen 7 bin 270 Euro ve 29 bin 500 TL paraya da el konuldu. B.K.'nın ifadesinde otomobil sahibiyle aralarında husumet olduğunu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği öğrenildi.



Şüphelilerin kasten yaralama, yağma, otomobil hırsızlığından suç kayıtları olduğu tespit edildi.



Polis operasyonunda gözaltına alınan B.K. 'Araç kundaklama', B.Y, M.A.S., E.K.Y. ve O.K. ise, 'Silah ticareti' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.