Eski sevgiliye işkence: Abisi "Çiğ çiğ yiyeceğim" dedi, kulağı ve burnunu koparttı

Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı.



Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek baba evine yerleşti.



Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak konuşmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden M.A.'yı alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü.

BURNU VE KULAĞI KOPARILDI



Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı.



Öldüresiye dövülen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı.



Dayağın ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

"ÇİĞ ÇİĞ YİYECEĞİM"

Öldüresiye dövülen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı.



Kayıtta abisinin şu sözleri dikkat çekti:



"Burnunu yedim ana, burnunu yedim tamam mı? Kulağını da yedim. Bunu bugün çiğ çiğ yiyeceğim. Anladın mı anacım? Sen hastalığı yen diye ana. Anamı kanser ettin, bak anneciğim burnunu yiyorum. Tamam mı anne? Bu kan seni temizleyecek anne. Bu kan senin içini temizleyecek."