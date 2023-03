Eski sevgiliye saldırı: Silah tutukluk yapınca kezzap attı

İstanbul Küçükçekmece'de barışma teklifini kabul eden eski sevgisinin üzerine kezzap atan şüpheli tutuklandı.

Olay, Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi.



Can K., 3 ay önce ayrıldığı Yağmur T.'nin işyerine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak Yağmur T., madde bağımlısı olduğu öne sürülen Can K.'nin teklifini reddetti.



SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KEZZAP ATTI



Duruma sinirlenen Can K., belindeki silahı çıkararak Yağmur T.'ye doğrulttu. Ancak Can K.'nin silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Can K., yanında getirdiği kezzabı Yağmur T.'nin yüzüne attı ve kaçtı.