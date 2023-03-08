Eski sevgiliye saldırı: Silah tutukluk yapınca kezzap attı

Kezzabı görünce kaçan Yağmur T., olayı hafif yanıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yağmur T.'ye ilk müdahalenin ardından Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.



Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı.



Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı. Can K. emniyete götürülürken, hastaneye götürülen Yağmur T.'nin yüzünde oluşan yanıkların, hafif olduğu ve tedaviyle iyileşebileceği belirtildi. Yağmur T. hastaneden taburcu edildi.



Olayla ilgili polise ifade veren Yağmur T., şüpheliden 3 ay önce madde bağımlısı olduğunu öğrendiği için ayrıldığını ve görüşmeyi reddettiğini belirterek şikayetçi oldu. Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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