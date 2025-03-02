Eski sevgiliye, yeni sevgili dayağı: Önce dövdü sonra gasbetti

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde şiddet gördüğü eşinden kaçıp sığınma evine yerleştikten sonra hastanede Mekki Kahraman (35) ile tanışan Gülcihan D. (30) sevgili oldu. Ev de tutan çift birlikte yaşamaya başladıktan yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan D., iddiaya göre başka biriyle birlikte olduğunu söyleyerek Kahraman’dan ayrıldı.

Eşyalarını almak için eve giren Kahraman, arkasından gelen Ömer D. (31) tarafından saldırıya uğradı. Tuzağa düşürdükleri Kahraman’ı darbeden ve kimliğini gasbeden Ömer D. yakalandı ardından da adli kontrolle serbest bırakıldı.



Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi Gülcihan D. ile tanıştı.

Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra Kahraman ve Gülcihan D. aralarında anlaşarak emlakçıya gitti. Semtten bir ev kiralayan Kahraman ve Gülcihan D. birlikte yaşamaya başladı.



DÖVÜP KİMLİĞİNİ GASBETTİ



Yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan D., iddiaya göre eşinden boşanması için Kahraman’a baskı yaptı. Aralarında yaşanan tartışmada Gülcihan D., hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman’a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine evden ayrılan Kahraman, ertesi gün eşyalarını almak için Gülcihan D. ile birlikte yaşadıkları eve geldi. Kahraman daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı. Kahraman’ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.



ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI



Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Mekki Kahraman, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman’ı darbedip ve gasbeden kişinin Ömer D. (31) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Ömer D.’ye "Kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Yağma" (gasp) suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ömer D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU



Diğer yandan Gülcihan D.’nin Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette "Kasten yaralama" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle Mekki Kahraman’ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi.Diğer yandan Mekki Kahraman’ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.



"AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI"



Olayla ilgili konuşan Mekki Kahraman, "Tam kapıdan içeriye girdim kapıyı kapattım ve iç kapıyı açacakken birden dış kapı açıldı. Bu şahıs geldi ve beni hem içeride hem de dışarıda darbetti. O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti." dedi.