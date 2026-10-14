Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , yapılan ön incelemenin ardından eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

SAVCILIK 30 EYLÜL'DE İZİN İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıyla Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep etmişti.

Başsavcılığın yazısında, Borsa İstanbul 'da işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin dört ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Savcılık, Gönül'ün SPK Başkanlığı döneminde yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu bildirmişti.

Talebin ardından Bakan Şimşek, 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu ön inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirmişti.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Eski SPK Başkanı Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133'üncü maddesi uyarınca SPK Başkan ve üyeleri hakkında görevleriyle bağlantılı suç iddiaları nedeniyle soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanının izni gerekiyor.

Şimşek'in verdiği kararla Gönül hakkında soruşturma yürütülmesinin önü açıldı.

İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanmış, dört yıllık görev süresinin Nisan 2026'da sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı. Gönül, 8 Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.