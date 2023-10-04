Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten yeni anayasa mesajı: “Ezberler bozulsun”

“ÖN KABULLERLE BİR MÜZAKERE AÇILACAKSA BU ÇOK DOĞRU OLMAZ”



Eski TBMM Başkanı Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Benim şahsi kanaatim; yeni bir anayasa yapılacaksa herkesin dünkü ezberlerini biraz geride bırakması lazım. Zamanın ruhu nasıl bir anayasa yapılmasını gerektiriyorsa onu benimseyerek müzakere masasına oturmak gerekir. İlk başta 'Ben böyle istiyorum, yoksa ben yokum' tarzındaki bir inatlaşmayla bir anayasa metni yazmak gerçekten zor. Onun için isimlere takılmadan, madem ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de aksayan yönleri var, bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kabul ediyor, o zaman belli konularda bir mutabakat temin edebilmek bakımından bir kapı aralanmış oluyor. Ön kabullerle bir müzakere açılacaksa bu çok doğru olmaz. Biz doğru bir şey yapalım.”



Uzlaşmanın bu topraklarda 85 milyonun birlikte yaşamasının ön şartı olduğunun altını çizen Çiçek, “Birlikte yaşayacaksak uzlaşmamız lazım.” dedi.



“KONUŞARAK BİR ORTA YOL BULUNABİLİR”



Cemil Çiçek, uzlaşma adına yapılabilecekleri örnekleriyle anlattı.



Millet İttifakı'nın “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde denge ve denetlemede sıkıntı olduğuna” yönelik iddiasını hatırlatan Çiçek, “Parlamenter sistemde, hükümet kuruluyor, hükümet programı Meclis'te okunuyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de Meclisin bilgisine sunmakta ne mahsur var? Bunun neresi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aykırı olur, neresi parlamenter sisteme aykırı olur? Bakanlar Kurulu kuruluyor, Meclis'in bilgisine sunuluyor, hükümet programıyla beraber oylama yapılıyor. Peki aynı şeyi bugünkü sistem içerisinde de yapsak, bunun neresinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aykırılık var, neresinde parlamenter sisteme aykırılık var?” diye konuştu.



Parlamenter sistemde hükümetin gensoruyla denetlendiğini hatırlatan Çiçek, “Cumhurbaşkanına gensoru olmaz. Cumhurbaşkanı halktan güvenoyu aldığı için Meclis tarafından düşürülemez. Ama bakanlarla ilgili... Ne olacak bir bakan bir kısım tasarrufları sebebiyle kamuoyunda tepki topluyor, muhalefet de bu bakan düşsün istiyor, gensoru verilmesinde ne mahsur var? Geçmişte bu kötüye kullanıldı' filan diyorsak, o zaman bunun oylamasında bir kısım sınırlar koyabiliriz.” ifadelerini kullandı.



Meclisin dışlandığına yönelik iddiaları hatırlatan Çiçek, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ‘mayıs ve ekim ayında her bakan ilgili komisyona gidecek, bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek’ dese, bakan da bilgilendirse, o zaman yukarıdaki başlığın ‘parlamenter sistem’ ya da ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olup olmaması neyi değiştiriyor? Zaten sen bu yollardan hükümeti denetliyordun. Bunlar, pekala bu anayasada yer alabilir mi? Almasında ne mahsur var?” sorularını yöneltti.



Çiçek, konuşarak bir orta yol bulunabileceğini söyledi.



“ÇOK TEFERRUATLI OLMAYAN BİR ANAYASA YAPILMASI LAZIM”



Cemil Çiçek, mevcut anayasanın çok teferruatlı bir anayasa olduğunu dile getirerek, “Bana kalırsa mevcut kurumların çoğunu anayasa garantisi altına almanın bir anlamı yok. Pekala bunlar kanunla da düzenlenebilir. Niye anayasaya koyacağız? Herkes kendisini yaptığı hizmetlerden dolayı değil anayasada yer almış olmaktan dolayı önemser hale geldi.” yorumunu yaptı.



Ön yargılarla hareket edilmemesi gerektiğini; iyi niyetle yola çıkarak, geçmişte neden bir bütünlük içinde bunun yapılamadığına kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çiçek, “Birbirimizi ileride suçlamak için gerekçe oluşturmak üzerine anayasa toplantıları yapmayalım.” ifadesini kullandı.