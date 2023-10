Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten yeni anayasa mesajı: “Ezberler bozulsun”

“BAZI PARTİLERİMİZ ÖYLE 3 KİŞİ VERDİ Kİ HER BİRİ AYRI PARTİ GİBİ”



Anayasa Uzlaşma Komisyonuna siyasi partilerin verdikleri üyelere dikkati çeken Çiçek, “Bazı partilerimiz öyle 3 kişi verdi ki her biri ayrı parti gibi. Geçmişte niye anayasa yapılamadı buna kafa yormak gerekiyor. Eğer yine aynı usulle çiftçilik yapacaksak fazla verim alma imkanımız olmaz. O dönem iyi bir tecrübe.” diye konuştu.



Anayasa çalışmaları sırasında yaşadıkları bir anekdotu da paylaşan Çiçek, şunları kaydetti:



“Bir maddeyi konuşacağız. Çoğu zaman her partiden birer kişi geliyor. A şahsının katıldığı bir maddenin yazımında genel bir mutabakat hasıl oluyor. Ertesi gün onun yerine aynı partinin üyesi b şahsı geliyor, 'Ben onu kabul etmem' diyor. Çık işin içerisinden. Zaman oldu ki bazen bir partiden 3 kişi 3 ayrı parti gibi. Hep a şahsı olsa, belki 60 madde yerine 80 madde olacak ama o şahıslar sebebiyle 60 maddenin bile görüşmeleri çok kolay olmadı. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Partiler, yükü üzerine almamak için bazen böyle uzlaşmaz adamları seçiyorlar komisyonlara. O da doğru değil.”



Yeni bir anayasa yapılacaksa bu tecrübelerden yola çıkarak çok sağlıklı bir yol haritası çizilmesi gerektiğinin altını çizen Çiçek, “Aksi taktirde iyi niyetlerle çıkılan yol, bir iki gün sonra yarı yolda kalır. Madem yeni bir yola çıkılacak; bu işlerin usulünü iyi belirlemek lazım ki esas kısmında sıkıntıya girilmesin.” dedi.



“BUGÜNKÜ MECLİS TABLOSUNDA BİRÇOK MADDEDE İTTİFAK OLMAZ”



Kendi Meclis Başkanlığı döneminde anayasa çalışmalarına 4 siyasi partinin katıldığına işaret eden Çiçek, “Şimdi 15 siyasi parti var. İttifakla mı olacak, yoksa çoğunlukla mı? Şimdi 'İttifak' denildiği zaman; bugünkü meclis tablosuna baktığımızda bazı maddelerde ittifak olsa bile, birçok maddede ittifak olmaz. Neticede yapılan açıklamalar var.” diye konuştu.



Çiçek, yeni anayasa çalışması için iyi bir zemin etüdü yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu defa da bu iş yarım kalırsa siyaset kurumunun bundan zarar göreceğine dikkati çekti.



Aşık Veysel'in “Koyun kurt ile gezerdi; fikir başka başka olmasa” sözüne işaret eden Çiçek, “Herkes ‘anayasa yapılmalı’ diyor ama herkesin fikri başka.” dedi.



Öncelikle temel prensiplerin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Çiçek, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni doğru bulduğunu, Millet İttifakı’nın ise güçlendirilmiş parlamenter sistemi istediğini hatırlattı.



Hükümet sistemiyle ilgili değişikliklerin anayasa metninin 35-40 maddesine tesir ettiğine dikkati çeken Çiçek, "Burada anlaşma olmayacaksa; o zaman nasıl olacak bu iş ona bakmak gerekiyor." diye konuştu.

“ÖN KABULLERLE BİR MÜZAKERE AÇILACAKSA BU ÇOK DOĞRU OLMAZ”



Eski TBMM Başkanı Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Benim şahsi kanaatim; yeni bir anayasa yapılacaksa herkesin dünkü ezberlerini biraz geride bırakması lazım. Zamanın ruhu nasıl bir anayasa yapılmasını gerektiriyorsa onu benimseyerek müzakere masasına oturmak gerekir. İlk başta 'Ben böyle istiyorum, yoksa ben yokum' tarzındaki bir inatlaşmayla bir anayasa metni yazmak gerçekten zor. Onun için isimlere takılmadan, madem ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de aksayan yönleri var, bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kabul ediyor, o zaman belli konularda bir mutabakat temin edebilmek bakımından bir kapı aralanmış oluyor. Ön kabullerle bir müzakere açılacaksa bu çok doğru olmaz. Biz doğru bir şey yapalım.”



Uzlaşmanın bu topraklarda 85 milyonun birlikte yaşamasının ön şartı olduğunun altını çizen Çiçek, “Birlikte yaşayacaksak uzlaşmamız lazım.” dedi.



“KONUŞARAK BİR ORTA YOL BULUNABİLİR”



Cemil Çiçek, uzlaşma adına yapılabilecekleri örnekleriyle anlattı.



Millet İttifakı'nın “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde denge ve denetlemede sıkıntı olduğuna” yönelik iddiasını hatırlatan Çiçek, “Parlamenter sistemde, hükümet kuruluyor, hükümet programı Meclis'te okunuyor. Bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de Meclisin bilgisine sunmakta ne mahsur var? Bunun neresi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aykırı olur, neresi parlamenter sisteme aykırı olur? Bakanlar Kurulu kuruluyor, Meclis'in bilgisine sunuluyor, hükümet programıyla beraber oylama yapılıyor. Peki aynı şeyi bugünkü sistem içerisinde de yapsak, bunun neresinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne aykırılık var, neresinde parlamenter sisteme aykırılık var?” diye konuştu.



Parlamenter sistemde hükümetin gensoruyla denetlendiğini hatırlatan Çiçek, “Cumhurbaşkanına gensoru olmaz. Cumhurbaşkanı halktan güvenoyu aldığı için Meclis tarafından düşürülemez. Ama bakanlarla ilgili... Ne olacak bir bakan bir kısım tasarrufları sebebiyle kamuoyunda tepki topluyor, muhalefet de bu bakan düşsün istiyor, gensoru verilmesinde ne mahsur var? Geçmişte bu kötüye kullanıldı' filan diyorsak, o zaman bunun oylamasında bir kısım sınırlar koyabiliriz.” ifadelerini kullandı.



Meclisin dışlandığına yönelik iddiaları hatırlatan Çiçek, “Sayın Cumhurbaşkanı'mız, ‘mayıs ve ekim ayında her bakan ilgili komisyona gidecek, bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek’ dese, bakan da bilgilendirse, o zaman yukarıdaki başlığın ‘parlamenter sistem’ ya da ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olup olmaması neyi değiştiriyor? Zaten sen bu yollardan hükümeti denetliyordun. Bunlar, pekala bu anayasada yer alabilir mi? Almasında ne mahsur var?” sorularını yöneltti.



Çiçek, konuşarak bir orta yol bulunabileceğini söyledi.



“ÇOK TEFERRUATLI OLMAYAN BİR ANAYASA YAPILMASI LAZIM”



Cemil Çiçek, mevcut anayasanın çok teferruatlı bir anayasa olduğunu dile getirerek, “Bana kalırsa mevcut kurumların çoğunu anayasa garantisi altına almanın bir anlamı yok. Pekala bunlar kanunla da düzenlenebilir. Niye anayasaya koyacağız? Herkes kendisini yaptığı hizmetlerden dolayı değil anayasada yer almış olmaktan dolayı önemser hale geldi.” yorumunu yaptı.



Ön yargılarla hareket edilmemesi gerektiğini; iyi niyetle yola çıkarak, geçmişte neden bir bütünlük içinde bunun yapılamadığına kafa yorulması gerektiğini söyleyen Çiçek, “Birbirimizi ileride suçlamak için gerekçe oluşturmak üzerine anayasa toplantıları yapmayalım.” ifadesini kullandı.