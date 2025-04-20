Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü

Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerinin ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.



Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.



CHP'DE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNİ YÜRÜTMÜŞTÜ



1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı.



1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.