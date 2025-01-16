Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi telefonla dolandırıldı

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan oldu. Habertürk'te yer alan habere göre, Hasan Pekcan, 6 Ocak'ta banka görevlisi olduklarını söyleyen kişilerce üç farklı 440’lı numaradan arandı.



Dolandırıcılar, güvenlik ve kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde yer alan bir hesaba toplanması gerektiğine Pekcan’ı inandırdılar. Pekcan bunun üzerine iki farklı banka hesabından Şükrü Ç. ve Faruk K.’ye toplamda 1 milyon 646 bin 210 TL gönderdi.

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ



Pekcan dolandırıldığını anlayınca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’ta iki şüphelinin hesaplarının bloke edilmesi ve para başka hesaba aktarılmış ise aktarılan hesap sahiplerinin tespit edilmesi, para çekilmiş ise kamera görüntülerinin gönderilmesi amacıyla ilgili bankalara yazı gönderdi.

Savcılık, 440’lı numaraların kim tarafından kullanıldığını tespit etmek amacıyla da bir yazı gönderdi. Hasan Pekcan’ın şüphelilerle görüşme kayıtlarını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) talep eden savcılık, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hesap sahiplerinin tespit edilmesi, tespit edildikten sora gözaltına alınarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.