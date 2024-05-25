Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Vatandaşlar, yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

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