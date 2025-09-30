Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih açıklandı: Süre uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:



"Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.



Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.



- Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.



- Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:



Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)



Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)



Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.



Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."