Eski vali ile emekli albay, define ararken yakalandı

Mersin'de aralarında eski vali H.B. ile emekli jandarma albayı A.A’nın da bulunduğu 6 kişi kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalandı.

Eski vali ile emekli albay, define ararken yakalandı

'in Gülnar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.

Eski vali ile emekli albay, define ararken yakalandı - 1

Eski vali H,B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...