Eski vali ile emekli albay, define ararken yakalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.