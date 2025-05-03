Eski vali ile emekli albay, define ararken yakalandı
Mersin'de aralarında eski vali H.B. ile emekli jandarma albayı A.A’nın da bulunduğu 6 kişi kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki otomobillere binmek isteyen eski vali H.B. ve emekli jandarma albay A.A. ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.
Eski vali H,B., hakkında soruşturma izni verilmesi için kimlik tespitin ardından serbest bırakıldı. Emekli jandarma Albay A.A. ile diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Olay yerinde ele geçirilen kazı malzemelerine de el konuldu.
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