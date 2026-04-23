Eski Vali'nin tutuklanması Yusuf'un ailesini şüphelendirdi. Of'taki kayıp dosyası da raftan inebilir

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku 'nun dosyasındaki hareketlilik, Yusuf Kazdal'ın ailesini umutlandırdı.

9 yaşındaki Yusuf, 30 Mart 2009'da çöp toplamak için evden çıkmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Baba Tahir Kazdal, şimdilerde Gülistan Doku dosyasında delil karartmakla suçlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel 'in o dönem Trabzon'un Of ilçesinde kaymakamlık yaptığını hatırlattı.

“GELİP 'SEN BALIĞI BAŞTAN YAKALADIN' DEDİ”

Kazdal, bahse konu yıllarda “başbakan” olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla konuştuklarını, hatta bu görüşmeden sonra Sonel'in kendisine “Aferin, sen balığı baştan yakaladın.” dediğini söyledi.

Bugüne dek bir şüpheye kapılmadıklarını vurgulayan Tahir Kazdal, Doku'yla ilgili gelişmeler sonrası şüphelenmeye başladığını anlattı.

Oğluna ilişkin savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Tahir Kazdal, şöyle konuştu:

"Oğlum Yusuf, 2009 yılında saat 10.00 sıralarında annesine dışarı çıkacağını söylemiş. Annesi de ondan çöpü atmasını istemiş. O da çöpü almış çıkmış, ben de inşaatta çalışıyordum. Öğle yemeğine eve geldim. Eşim Yusuf’un eve gelmediğini söyledi. Ben de 'Çocuktur, gelir' dedim.

"İşe geri döndüm keşke dönmeseydim. Akşam eve geldiğimde Yusuf hala yoktu. Yusuf’u aramaya başladık. Nerelere gittiğini arkadaşlarına sorduk. Onlar da saat 14.30’da Yusuf’un eve gitmek için yanlarından ayrıldığını söyledi. Saat 19.00’larda marketin önünde bir arkadaşım onu görmüş. Belediyeye ilan verdim.

"O zamanlar bir subay vardı. Sabah olunca beni yanına çağırdı. Dere kenarında bir pantolon bulduğunu söyledi. Pantolon çok büyüktü, Yusuf’a uygun değildi ve zaten onun da değildi. Yusuf’u benden daha çok görüyordu. Neyi kapatmaya çalıştı bilinmez. Evimizin köşesinde manav vardı. Manavın kamerası bir gün öncesinde çalışıyor ama Yusuf’un kaybolduğu gün çalışmıyor.

"Hesapta araştırmışlar, öyleymiş. O gün kameranın çöktüğünü söylediler. Bunlar aklımızda bir soru işareti oldu. Dosyamız kapanmış değil, savcımız araştırmalarına devam ediyor. İnşallah bir sonuç çıkar.

“TUNCAY SONEL BİZİMLE ÇOK İLGİLENDİ”

"Tunceli Valisi bizim eski kaymakamımızdı. O zaman bizimle çok ilgilendi. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Milletvekili Abdulkadir Kart bizi telefonla Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Cumhurbaşkanımızla telefonda 10 dakikadan fazla görüşmemiz oldu. O soru sordu ben de cevapladım.

Yusuf Kazdal için hazırlanan kayıp ilanlarından biri.

“O DÖNEM BİZİMLE İLGİLENDİ”

"Telefon görüşmemiz bittikten sonra kapımız çaldı. Bir de baktım ki, o zamanın kaymakamı Tuncay Sonel geldi. ‘Aferin, sen balığı baştan yakaladın’ dedi. Biz de onu içeri davet ettik. ‘Balığı baştan yakaladın’ demesinin ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bize o dönem ne derlerse inanıyoruz. Başımıza böyle acı bir olay geldi. O dönem bizimle ilgilendi.

“ŞU ANA KADAR ŞÜPHEM YOKTU, OLAYLARI DUYUNCA CANIM SIKILDI”

Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz. Şu ana kadar şüphem yoktu. Tuncay Sonel ile babası vefat ettiğinde konuşmuş, mesajlaşmıştık.

Şimdiki olayları duyunca benim de canım sıkıldı. Acaba diyorum öyle midir? Yine de inanamıyorum. Benim bir ümidim var. O da bana pantolonu gösteren subayın ifadesidir. 'Onun ifadesi alındı' dediler ama alınmadı. Subay olduğu için çekimser kaldık. Herhangi bir olay olur diye sesimiz çıkmadı ama Allah bilir. Bizim dosyaya el atılırsa memnun oluruz. Belki yurt dışına kaçmıştır, 18 yaşından sonra gelir ama yok. 18 yaşında, eve oğlum için seçmen kağıdı bile geldi ama o gelmedi."