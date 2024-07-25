Eski ve yeni muhtarın kavgası cinayetle bitti

Tokat’ta Madas köyü muhtarı Dursun Dezin, çıkan kavgada eski köy muhtarı Mustafa Ceylan’ı öldürüp, kızı Tülay Ceylan’ı ise yaraladı. Kendisi de bacağından yaralanan muhtar, hastanede tedavi altına alındı.

Eski ve yeni muhtarın kavgası cinayetle bitti

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’ta eski ve yeni muhtarın silahlı kavgasında kan aktı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Madas köyünde meydana geldi.

Tarlada sulama meselesi yüzünden köy muhtarı Dursun Dezin ile eski muhtar Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Mustafa Ceylan ile kızı Tülay Ceylan ve Dursun Dezin yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Ceylan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eski ve yeni muhtarın kavgası cinayetle bitti - 1

HASTANE ÖNÜNDE ÖNLEM ALINDI

Olayı haber alıp Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınları arasında arbede yaşandı.

Olaya müdahale edip tarafları ayıran polis ekipleri, hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan Tülay Ceylan’ın durumunun ağır olduğu, Dursun Dezin'in ise bacağından yaralandığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkan Video

Bursa'da 3 kadının vantilatör kavgası

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Ankara'da feci olay: TIR'dan fırlayan lastik can aldı

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

Elazığ’da görüldü! Çok zehirli, böcek ve çekirgelerle besleniyor

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Ömer Çelik’ten Netanyahu’nun alkışlanmasına tepki: Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...