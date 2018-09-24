Eski Yargıtay Savcısı DR. Mehmet Ruşen Gültekin, MHP'nin af tasarısını NTV'de değerlendirdi. Gültekin tasarının hukuki olarak af değil bir ceza indirimi düzenlemesi olduğunu söyledi.
Eski Savcı Gültekin tasarının cezası kesinleşmiş kişileri kapsadığına dikkat çekti. Gültekin tasarının haliyle yasalaşması durumunda cezası kesinleşmiş mahkumların cezalarından beş yıl indirileceğini belirtti.
Gültekin'e göre 2015 yılında 24 yıl hapis alan biri 2016 düzenlemesiyle 12 yıl yatacaktı. Bu düzenlemeyle 7 yıla yatmak zorunda kalacak. Denetim serbestlik sistemi de devreye girdiğinde 24 yıl hapis cezası alan biri 3 yılın ardından tahliye koşullarına sahip olmuş olacak.
2016 yılındaki düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A'daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl”, “iki yıla”çıkarılmıştı. Ayrıca mahkumun cezasının üçte ikisini yattıktan sonra koşulları salıverilmeden yaralanma hakkı cezanın yarısına indirilmişti.
KİMLER AF KAPSAMINDA DEĞİL?