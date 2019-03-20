Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya "Devrimci Karargah Örgütü" davasında verilen hapis cezasını onayan eski Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesinin üyesi Hüseyin Çolak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi üyesi tutuklu sanık Hüseyin Çolak hakim karşısına çıktı.



Duruşmada sanık Çolak ve avukatı esas hakkında savunma yaptı.



Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt içerisinde yer aldığı, yazdığı kitap nedeniyle FETÖ'nün hedefinde olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı hakkındaki yargısal sürecin Yargıtay aşamasında aktif rol aldığı belirtilen Çolak, hakkındaki suçlamaları reddetti.



FETÖ'nün yargı yapılanması tarafından gerçekleştirilen operasyonlardan birisi olan Devrimci Karargah Örgütü davasının yargısal sürecinde temyiz incelemesini yapan ve onama kararı veren heyette yer almakla suçlandığını belirten Hüseyin Çolak, bu davanın kurgu olduğuna dair herhangi somut bir bilginin dosyaya konulmadığını ileri sürdü.



Bu davaya bakan yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle verdiğini, dönemin mahkeme başkanı hakkında FETÖ'den işlem yapılmadığını savunan sanık Çolak, Yargıtayın diğer üyelerinin de bu iddia nedeniyle suçlanmadığını, yalnızca kendisinin mütalaasında bu konuya değinildiğini belirtti.



Sanık Çolak, dosya Yargıtaya geldiğinde daire başkanına "Beni de heyete al" demediğini, dosyanın bir an önce incelenmesi için girişimde bulunmadığını savundu.



Tutuklu dosya olması nedeniyle temyiz incelemesi için duruşma günü verildiğini, bunun avukatlara tebliğ edildiğini söyleyen Çolak, "Bu dosyada alelacele karar verme yok. Tutuklu işleri öncelikli işlerdir. Dosya dairede 6 ay beklemiş." dedi.



Hakkında somut bir delil bulunmadığını, terör örgütü üyesi olmadığını ileri süren Hüseyin Çolak, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.



KARAR



Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.



Kararda, sanık Hüseyin Çolak'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.



Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle verilen cezada TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak, cezası 7 yıla 6 aya indirildi.



Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.



Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.



