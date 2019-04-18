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Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi Ali Kaya'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi.



FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce, Yargıtay ek binadaki salonda görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kaya ile avukatı katıldı.



Savcı, Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üyelikten" cezalandırılmasını talep ettiğiönceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladı.



Ardından mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Kaya, suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.



Soruşturmanın yetkisiz kişilerce yapıldığını, bu nedenle mahkemenin yargılamayı durdurarak, dosyayı Yargıtay Başkanlar Kuruluna göndermesi gerektiğini savunan Kaya, "Soruşturma, usule uygun yapılmamıştır. Yargıtay üyesi olmama rağmen yasal haklarım yok sayılmıştır. Kanunlara aykırı bir şekilde gözaltına alındım ve 32 aydır tutukluyum" dedi.



Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri reddeden Kaya, bu programın kullanıcısı olmadığını iddia etti.



Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Kaya, beraatini talep etti.



Kaya ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine, duruşmaya ara verildi.



Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.



Karara göre, sanık Ali Kaya'ya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.



Terör suçlarında, cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.



Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nın 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl olarak belirlendi.



Mahkeme, ayrıca Kaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.