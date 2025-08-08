Eski Yunanistan Başbakanı Samaras'ın kızı hayatını kaybetti

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Lena Samaras dün (perşembe) geçirdiği epilepsi krizi sonucu başkent Atina'daki Sismanoglu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samaras, burada nörolog bulunmaması nedeniyle Evangelismos Devlet Hastanesi'ne nakledildi.



Nörologların muayenesi sırasında ikinci defa kriz geçiren Lena Samaras, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



DAHA ÖNCE EPİLEPSİ HASTALIĞI YOKTU

Daha önce epilepsi hastalığı bulunmadığı ifade edilen Lena Samaras, inşaat mühendisiydi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samaras ailesine başsağlığı ve sabır diledi.



Antonis Samaras, 2009-2015 yıllarında, Miçotakis'in bugün liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanıydı. Samaras, 2012-2015 yıllarında ise Başbakanlık görevini yaptı.