Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal, 28 Şubat günü Vestel CEO'su Ergün Güler'in tüm şirkete gönderdiği Ramazan ayı tebriği içerikli maili yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren sert bir mail gönderdi.

Mailin basına sızması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından Köksal hakkındaki iddianame tamamlandı. Cem Köksal'ın iddianamede yer alan ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Zorlu Holding bünyesinde yaklaşık 7 aydır CEO olarak görev yaptığını, söz konusu maili sadece Vestel CEO'su Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını, ancak sehven 'Tümünü Yanıtla' seçeneğini işaretlediği için Ergün Güler'in gönderdiği maildeki tüm alıcılara mailin gönderildiğini söylediği yer aldı.

Mailin tüm alıcılara gittiğini fark ettikten sonra şirketin bilgi teknolojileri bölümünün başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini, ancak işlemler yapılana dek birçok kişiye mailin ulaştığını, daha sonra da şirket iç kaynaklarından sosyal medyaya sızdırıldığını, söz konusu maili göndermekteki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını söylediği kaydedildi.

VESTEL CEO'SU: DAHA ÖNCE HİÇBİR UYARI YAPILMADI

Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO'su Ergün Güler ise iddianade yer alan ifadesinde, yaklaşık 26 yıldır Zorlu Holding’e bağlı Vestel bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve son bir buçuk yıldır üst düzey yönetici olarak görev yaptığını söyledi.

Görevi boyunca dini ve millî bayramlar ile özel günlerde şirket çalışanları ve yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, bu tür mesajlarına daha önce hiçbir uyarı ya da müdahale yapılmadığını belirtti. Güler, 28 Şubat’ta Ramazan ayının başlaması nedeniyle Zorlu Holding ve Vestel yöneticilerine kurumsal adresi üzerinden toplu bir tebrik mesajı ilettiğini, aynı gün Bekir Cem Köksal’ın bu mesajına yanıt verdiğini, yanıtında Ramazan ayının şirketin resmi kutlama günleri arasında yer almadığını ifade ettiğini aktardı. Maili okuduktan sonra Köksal’ı telefonla aradığını belirten Güler, görüşme sırasında Köksal’ın aslında mesajı sadece kendisine göndermek istediğini, ancak yanlışlıkla 'Tümünü Yanıtla' seçeneğini işaretlediği için mesajın tüm alıcılara gittiğini söylediğini belirtti.