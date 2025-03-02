Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan resen soruşturma başlatmıştı.



Köksal, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.



YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Holdingden yapılan açıklamada, "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."



OLAYIN GEÇMİŞİ NEDİR?

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına, e-posta gönderdi. Güler, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum". dedi.

Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi, yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi. Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddieye almanı özellikle rica ediyorum"

Bu mesajlaşma sosyal medyada yayıldı ve tepki gösterildi.