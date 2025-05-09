Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a beraat

Cem Köksal, 28 Şubat Cuma günü Vestel CEO’su Ergün Güler’in tüm şirkete gönderdiği ramazan ayı tebriği içerikli maili yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren bir mail göndermişti.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Köksal hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Cem Köksal’ın 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı ilk duruşma bugün Çağlayan'daki İstannbul Adalet Sarayı 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Cem Köksal, maili atan Ergün Güler ve avukatlar katıldı.



KÖKSAL: KİMSENİN İNANÇLARINA MÜDAHALE ETMEM



Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Köksal, 500 bin lira aylık geliri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben kimsenin din ve vicdan hürriyetini engelleyici bir harekette bulunmadım. Olay günü akşam saatlerinde otururken Ergün Bey’in mailini gördüm. E-posta mesajı kurumsal e-posta adresinden atılmıştı. Mail, kurumsal prosedüre uymayan içerikte bir maildi. Ramazan ayını kurumsal olarak kutlayıp kutlamadığımızı kontrol ettim ve kurumsal olarak kutlamadığımızı öğrendim. Ergün Bey’i görmüş olduğunuz mesajı atarak, kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim. Fakat yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' seçeneğine tıklayarak herkese yollamış oldum. Biz her sene kurumsal kutlamasını yapacağımız bayramların listesini yapıyoruz. Olayın ramazan kutlamasına yönelik değil, kurumsal prosedürlere uymamasından dolayı yaşandığını belirtmek isterim. Üzerime atılan suçu işlemedim. Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım."

