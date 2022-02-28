Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 11:12

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah vefat etti.

TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Sadi Somuncuoğlu, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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