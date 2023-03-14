Eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

Eski eşi S.G’yi silahla yaralayan, kayınvalidesi A.G’yi öldüren D.Y’nin polise teslim olmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Kayınvalidesinin Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki evine giden D.Y, burada eski eşi S.G. ve kayınvalidesi A.G. ile tartıştıktan sonra her ikisini de tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.



Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, ağır yaralanan A.G. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.