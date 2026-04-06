Eskişehir-Ankara yolunda otomobil karşı şeride geçti. 4 ölü, 2 yaralı

Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S’nin, çarpıştığı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.’nın hayatını kaybettiği belirledi.



Ayrıca araçlarda bulunan iki kişi de ağır yaralandı.



Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.