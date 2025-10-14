Eskişehir-Ankara yolunda TIR devrildi: Ulaşımda aksama yaşandı

Eskişehir'de devrilen şeker yüklü TIR, Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

- kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

